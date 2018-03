Simona Halep: "Tiriac m-a ajutat sa fiu puternica"

Ion Tiriac si Simona Halep google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Tiriac m-a ajutat sa fiu puternica", a declarat Simona Halep, liderul clasamentului WTA, pentru Marca, ziarul spaniol numind-o pe romanca "regina tenisului". "Ion a fost foarte important. I-am simtit mereu sustinerea, in fiecare moment, in fiecare secunda a parcursului meu. Imi da sfaturi bune si datorita lui sunt o jucatoare puternica. Chiar daca nu e pe banca mea in timpul turneelor, il consider ca parte a echipei mele. E un prieten si sustinerea lui este neconditionata", a raspuns Simona la intrebarea privind cat de importanta a fost figura lui Ion Tiriac in cariera sa la nivel de profesionisti. Halep a comentat faptul ca in ultimul an sase jucatoare au ...