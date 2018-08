Simona Halep, victorie epuizanta impotriva Anastasiei Pavlyuchenkova. Va juca cu Venus Williams

Parinții Primei-Doamne a SUA, Melania Trump, au devenit cetațeni americani Părinţii Melaniei Trump, Viktor şi Amalija Knavs, au depus joi jurământul pentru a deveni cetăţeni americani. Citește mai departe...

Dragnea spune ca noua Lege a Pensiilor le tripleaza fata de 2016: Vor costa 125,2 miliarde de lei, dar nu cresc contributiile Presedintele PSD Liviu Dragnea a prezentat joi proiectul noii Legi a Pensiilor. Dragnea spune ca pensiile se vor tripla fata de 2016, dar ca bugetul rezista fara probleme si nici nu se pune problema cresterii contributiilor.

Zodiile de care trebuie sa te feresti. Sunt maestre in manipulare, fac ce vor din tine Ai întâlnit şi tu acea persoană care te face mereu “din vorbe”? Dacă te întrebi cum reuşeşte, e posibil ca astrele să-ţi ofere răspunsul. Citește mai departe...

Cristian Pulhac este liber de contract, după ce a încheiat socotelile cu Academica Clinceni, echipă din Liga 2, așa că are timp să petreacă… Iar cum meteorologii au anunțat vreme perfectă pe litoral, nici nu i-a fost greu fostului internațional român să aleagă. Alături de soția lui, Raluca, fotbalistul de

După doi ani în care a fost mutat de la un penitenciar la altul, în condițiile în care era grav bolnav, judecătorul Stan Mustață a murit. Un deținut celebru a declarat pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, că decesul magistratului ar fi fost "premeditat" printr-o mare bătaie de joc, care l-ar fi sleit de puteri

Ramona Olaru, colega de platou a Dianei Munteanu și a lui Florin Ristei, la emisiunea "Prietenii de la 11", de pe Antena 1, este, fără discuție, una dintre cele mai sexy asistente din televiziune. Zilele trecute, ea a aprins imaginația bărbaților de pe plaja din Mamaia cu apariția ei sexy,

În urmă cu doi ani, Vladimir Drăghia a trecut printr-o experiență neplăcută, pentru care plătește și în ziua de azi. După o noapte de pomină în stațiunea Mamaia, unde a băut câteva pahare, actorul s-a urcat la volan. La acea vreme se desfășura campania "Litoral fără droguri" și, spre nenorocul lui, polițiștii au

Disputa prin sălile de judecată între Florin Talpan, juristul CSA Steaua, și Gigi Becali, finanțatorul FCSB, este departe de a se fi încheiat. Iar "colonelul" a cam avut câștig de cauză în procesele pe care i le-a intentat omului de afaceri din Pipera sau clubului pe care-l patronează. Încă o

Simona Halep, calificata in turul al treilea la Montreal; Sorana Cirstea, invinsa de Venus Williams Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, s-a calificat în runda a treia a turneului WTA de la Montreal, dotat cu premii totale de 2,82 milioane dolari americani, joi, după ce a dispus de rusoaica Anastasia Pavliucenkova cu 7-6 (9), 4-6, 7-5, iar următoarea adversară va fi americ ...