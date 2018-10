Simona Halep vine cu vești uriașe: 'Ma duc sigur la Turneul Campioanelor!'

Simona Halep a explicat joi, 4 octombrie, care e starea sa de sănătate. La revenirea în ţară, luni seara, întâi octombrie, a anunţat că a avut mari dureri la spate şi de aceea a abandonat la turneul de la Beijing.

"Mă simt destul de OK. Bineînţeles că am fost îngrijorată, dar am făcut RMN şi acum ştiu foarte bine ce am. Am mai avut probleme în trecut, dar acum este un pic mai mult. O să fac recuperare, o să fac tratament, fizioterapie, atât nimic mai mult. Şi sper să fiu aptă să joc la turnee. Cred că voi mai face pauză încă o săptămână, fără să joc tenis şi după aceea o să o iau uşor-uşor. Am fost îngrijorată şi eu la început când nu ştiam ce am, însă după ce am făcut RMN-ul şi am vorbit cu medicii m-am relaxat pot să spun.

Orice tenismen are această problemă şi oarecum este normal. Bineînţeles că există un risc, orice accidentare este un risc, dar nu e un risc atât de mare. Nu e un pericol să se întâmple ceva foarte grav. De aceea o să-mi păstrez încrederea şi vom vedea ce va fi în viitor. Mă duc sigur la Turneul Campioanelor! Cea mai importantă e sănătatea, dar nu se pune problema de operaţie", a declarat la o acţiune desfăşurată la Stejarii.

În ceea ce priveşte declaraţiile lui Horia Tecău, care şi-ar dori să facă cuplu cu ea la Jocurile Olimpice, în proba de dublu-mixt, Halep este încrezătoare că poate obţine aurul olimpic: „Nu m-a invitat personal, aşa că aştept invitaţia lui personală. Pot să spun că am şi eu încredere că putem obţine aurul olimpic, pentru că am făcut o echipă foarte bună la mixt când am jucat. Mai sunt doi ani, dacă suntem sănătoşi, cu siguranţă avem o şansă”.

Simona Halep a participat, joi, la Stejarii Country Club, la o acţiune de promovare a selecţiei care urmează să fie efectuată pentru Şcoala Socială de Tenis care îi poartă numele.

„Este o şcoală foarte specială pentru mine, mă bucur că această şcoală va merge în continuare. Pe 13 octombrie va fi încă o selecţie de 50 de copii care vor face antrenamente aici. Mă bucură că pot ajut astfel aceşti copii. De fieacare dată când vin aici îmi transmit o energie pozitivă şi mă motivează să merg mai departe pentru că ei au venit la tenis datorită rezultatelor mele. Noi nu am avut astfel de condiţii, dar poate se vor simţi şi ei inspiraţi pe parcurs, să-şi dorească la fel de mult să ajungă nişte campioni”, a mai spus Halep.

