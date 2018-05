Simona Halep vrea sa-i ia banii lui Ion Țiriac, la Madrid: 'Vin mulți romani, nu simt presiune'

Jucătoarea Simona Halep, liderul WTA, a declarat că îşi doreşte să aibă un parcurs foarte bun la ediţia din acest an a Madrid Open, însă ştie că la acest nivel este posibil orice. Ea a precizat că este pregătită pentru confruntarea cu prima sa adversară de la competiţia din Spania, Ekaterina Makarova.

“Este mereu o plăcere să revin aici. Am amintiri frumoase de la ultimele ediţii la care am fost prezentă şi din 2014, când am jucat finala iar apoi am jucat prima mea finală de Grand Slam. Am amintiri frumoase de la acest turneu şi mă simt foarte bine de fiecare dată când vin aici, pentru că aici sunt mulţi români, vin mulţi prieteni ca să mă susţină şi atmosfera este specială. Nu simt presiune, pentru că am fost în această situaţie anul trecut şi am jucat foarte bine. Vreau să obţin un rezultat foarte bun, dar ştiu că orice este posibil la acest nivel, astfel că abia aştept să încep turneul şi să joc bine în primul meci”, a spus Halep.

Ea consideră că meciul cu Makarova va fi dificil. “O ştiu, am fost adversare de multe ori, ultima dată la Doha, în urmă cu câteva săptămâni. Este stângace, ceea ce este puţin diferit, dar sunt pregătită, mă antrenez mult, vom vedea ce va fi”, a menţionat Halep.

Simona Halep, locul I WTA şi deţinătoarea trofeului, va evolua în primul tur al Madrid Open, turneu de categorie Premier Mandatory, împotriva rusoaicei Ekaterina Makarova, locul 32 WTA, scrie news.ro.

Halep şi Makarova s-au întâlnit de şase ori, iar românca s-a impus de patru ori, ultima dată în turul I, la Doha, cu 6-3, 6-0.

Dacă va câştiga acest meci, Halep va avea de trecut un examen dificil, cu una dintre cele mai în formă jucătoare din acest an, belgianca Elise Mertens, locul 19 WTA şi 19 victorii în 25 de meciuri jucate în 2018, dacă aceasta va trece la rândul ei de compatrioata sa Alison Van Uytvanck, locul 48 WTA.

În optimi, Halep ar putea evolua cu americanca Madison Keys, locul 14 WTA, în sferturi, împotriva Karolinei Pliskova din Cehia, locul 6 WTA, sau Victoriei Azarenka din Belarus, locul 99 WTA, iar în semifinale, împotriva spaniolei Garbine Muguruza, locul 3 WTA, sau americancei Venus Williams, locul 8 WTA, sau sportivei franceze Caroline Garcia, locul 7 WTA.