Simona Trașca nu-și mai cauta sora! Vedeta a dezvaluit motivul pentru care a luat decizia: ”Nu vreau sa fiu egoista!”

Simona Trașcă știe că are o soră, care este doar a tatălui vedetei, a vrut s-o cunoască, dar acum a renunțat. A aflat adevărul despre soarta surorii și nu vrea să-i strice viața. „Când eram mică, am aflat că am o soră din partea tatălui. Mi s-a spus că mama fetei stătea pe lângă Bucureşti. […]

The post Simona Trașcă nu-și mai caută sora! Vedeta a dezvăluit motivul pentru care a luat decizia: ”Nu vreau să fiu egoistă!” appeared first on Cancan.ro.