Ionela Prodan s-a stins din viata la varsta de 70 de ani, din cauza unei boli cumplite. Simptomele bolii care a ucis-o pe Ionela Prodan! Este greu de diagnosticat si are o rata a mortalitatii extrem de ridicata. Cantareata de muzica populara a suferit de cancer pancreatic, o boala care "tace" si ucide rapid. Ionela Prodan a slabit 25 de kilograme, in ultima perioada. Cantareata de muzica populara sustinea ca si-a schimbat alimentatia si toata lumea o admira pentru ambitia ei, dar o veste cumplita i-a umbrit fericirea. Cantareata s-a imbolnavit de cancer de pancreas, iar medicii nu au putut sa o salveze. Citeste si Prof. dr. D. C. Dulcan: „Sa iertam, fiindca ...