Simptomele bolilor contactate prin muscatura de capusa

Boala Lyme este o afectiune care se transmite prin muscatura capuselor infestate cu bacteria Borrelia Burgdorferi, dar majoritatea celor care sunt muscati de capuse nu contacteaza aceasta boala, afirma medicul primar Corneliu Popescu, seful Sectiei boli infectioase si tropicale de la Spitalul Clinic “Dr. Victor Babes”.

“Nu neaparat toti cei care sunt muscati fac boala Lyme, marea majoritate nu fac. Sunt inregistrate un numar mic de cazuri.

Insa capusele pot sa transmita numeroase boli, cum ar fi boala Lyme, febra butonoasa, encefalita de capuse — care este o infectie virala rara in Romania, mai mult in Transilvania, mult mai frecventa este in Europa Centrala.

A venit sezonul, asta e, au iesit capusele, se iese la iarba verde si creste si riscul de a intra in contact cu capusa, iar ea se ataseaza de tegumentul uman, fara sa anunte”, a declarat Corneliu Popescu pentru Agerpres.

Medicul subliniaza ca este foarte important, in momentul in care iesim in natura, sa ne controlam cand revenim acasa ca nu cumva sa avem vreo capusa. Copiii trebuie verificati foarte bine, pentru ca ei stau cel mai mult prin iarba, avertizeaza medicul, capusele pot fi oriunde — din zona paroasa a capului pana in picioare.

“Nu trebuie sa ne apucam sa o scoatem. Mergem la medic, la o camera de garda, fie de pediatrie, fie de adult. Teoretic, la un spital de urgenta. Noi, cei de la Infectioase, dam tratamentul cu antibiotic, profilactic, daca este cazul, iar cei de la spitalele de urgenta scot capusele.

Antibioticul trebuie luat atunci cand capusa este atasata o perioada mai lunga de timp, peste 24 — 36 de ore. Cea mai frecventa este boala Lyme, eritemul migrans, care se trateaza cu antibiotic.

In momentul in care avem imagine clinica de eritem migrans, apare o leziune cutanata nepruriginoasa, deci nu te mananca, nu doare, o vezi doar ca e intinsa asa ca in pata de ulei pe oriunde pe tegument. Nu apare neaparat in zona piscaturii, de asta se si numeste eritem migrans pentru ca el poate sa apara in alte zone”, a explicat doctorul.

La Spitalul ‘Victor Babes’ vin zilnic, in perioada verii, oameni muscati de capuse, saptamana trecuta inregistrandu-se intr-o singura zi 50 de cazuri.

“E inceputul sezonului, in general boala Lyme apare la doua — trei saptamani, poate si mai mult, dupa muscatura.

Am avut, spre exemplu, un caz de febra butonoasa (se caracterizeaza clinic printr-un afect primar in locul de inoculare, prin simptome de intoxicatie, febra, cefalee pronuntata si eruptii maculo-papuloase pe piele — n.r.). E vorba de un pacient care a avut si encefalita, a fost in terapie intensiva, e bine acum”, a povestit doctorul.

Potrivit acestuia, este foarte important sa se depisteze imediat dupa muscatura de capusa, pentru ca in acest fel sunt minimalizate sansele de a contacta vreo boala.

“Capusa isi face treaba ei, se hraneste si pleaca singura, nu ramane acolo luni de zile. Nu sunt toate infestate, unele nu transmit nicio boala. Daca trece o perioada mai lunga de timp de cand e atasata, atunci persoana respectiva va trebui sa ia profilaxie cu antibiotic”, a precizat medicul.

