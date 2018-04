Simptomele sindromului Asperger, o boala neinteleasa

Sindromul Asperger google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sindromul Asperger este o afectiune greu de diagnosticat. Tu stii care sunt simptomele sindromului Asperger? Acesta reprezinta o tulburare neurobiologica care se declanseaza din cauza unei anomalii si influenteaza, in principal, comportamentul social al pacientului. Sindromul Asperger este relativ raspandit, afectand intre trei si cinci copii cu varsta cuprinsa intre 7 si 16 ani din 1000. Cei mai multi pacienti sunt de sex masculin. Sindromul Asperger a fost descoperit in 1944 de catre Hans Asperger, un medic pediatru austriac. Asperger a observat ca diverse anomalii comportamentale prezente la unii copii urmeaza un anumit tipar. S-a demonstrat ca aceasta tulburare are o traiectorie fixa si poa ...