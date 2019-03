Simulare Evaluare Nationala 2019. Iata subiectele pe care le-au primit elevii de clasa a VII-a si a VIII-a - FOTO

simulare evaluare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 11 - 13 martie 2019, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII), - FOTOla care participa, in premiera, si elevii clasei a VII-a. Simularea se adreseaza celor aproximativ 350.000 de elevi inscrisi in clasele VII-VIII la inceputul anului scolar 2018-2019, anunta Ministerul Educatiei Nationale. Iata care au fost subiectele la proba scrisa de limba si literatura romana pe care le-au primit elevii de clasa a VII, la simularea facuta la evaluarea Nationala: Calendarul simularii este: 11 martie - Limba si literatura romana 12 martie - Matematica 13 martie - Limba si literatura materna 22 martie - Comun ...