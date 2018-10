Simularea SEISM 2018! La ce concluzie a ajuns Raed Arafat

Raed Arafat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a sustinut declaratii de presa privind inchiderea exercitiului Seism 2018. Ultimul bilant al exercitiului organizat in Romania: Peste 4.500 de morti, 8.500 raniti si 800 disparuti. Seism 2018. Un avion cu 14 victime a aterizat pe Aeroportul Iasi „Am avut avionul de transport israelian care a venit special. Am avut misiuni comune cu colegii pe elicopter. Am avut pe elicopter la un moment o echipa romana cu o echipa israeliana lucrand pe acelasi pacient pe un elicopter al Ministerului de Interne. Am avut echipe suedeze care au preluat mijloacele lor de transport si au plecat cu ambulantele noastre sa preia pacientii. Acest exercitiu ...