Simultan de sah tinut de Marele Maestru Vlad Jianu, la deschiderea Open-ului Ramada. FOTO?VIDEO

Simultan Vlad Jianu Cluj 2

Marele Maestru International, bucuresteanul Jianu Vlad Cristian, a tinut un simultan in fata a 31 de jucatori de sah, in cadrul deschiderii openului de sah Ramada Cluj, organizat in data de sambata, 24 februarie, de catre Clubul Sportiv Pegas la Cluj-Napoca.

In fata a 31 de adversari, de la cei mai tineri jucatori care au invatat de curand tainele sportului regilor, si pana la jucatori de club, marele maestru Vlad Jianu a obtinut un scor de 30-1, doua doi jucatori reusind sa-i smulga acesuia o remiza, si anume Mircea Talu, jucator la CSM Cluj, si Sabin Ripan, de la clubul Potaissa Turda.

Prima editie a Openului de sah rapid by Ramada Cluj, un puternic turneu de sah organizat de Clubul Sportiv Pegas Cluj, are loc sambata, 24 februarie, la Hotel Ramada Cluj.

Turneul international este una dintre cele mai importante competitii de sah organizate vreodata in capitala Ardealului datorita premiilor puse in joc, de 7.000 de euro, si a numarului mare de participanti, peste 150, din 11 tari, dintre care 14 mari maestri.

Se va juca dupa sistemul elvetian, 9 runde, cu timp de joc de 12 minute + 5 secunde/mutare. Gazda turneului este Hotel Ramada, iar programul zilei de sambata cuprinde, de la ora 09:30, sedinta tehnica, primele 4 runde, cu incepere de la ora 10:00, rundele 5-9, la doua ore distanta de startul rundei 4, si festivitatea de premiere, de la ora 19:00.

