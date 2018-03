Sindicalistii din politie si penitenciare acuza ca sunt discriminati la aplicarea legii salarizarii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cateva sute de politisti si angajati din penitenciare din toata tara au protestat sambata in fata MAI. Politistii sunt nemultumiti de salarizare, de deficitul de personal si de subfinantare, in timp ce angajatii din penitenciare solicita conditii mai bune de lucru, o salarizare echitabila, precum si demiterea ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Protestatarii au vuvuzele si drapele cu insemnele sindicatului angajatilor din penitenciare si scandeaza "Demisia" si "Tudorele nici nu stii cat de mic incepi sa fii" si "Rusine sa va fie", "Tudorel, sluga model", "PSD, ciuma rosie". Ei au plecat in mars spre Piata Victoriei pentru a continua protestul pana la ora 16.00. Sindicatele di ...