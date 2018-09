Sindicatele din Politie o apara pe Carmen Dan in contextul violentelor din 10 august

Televiziunea publica a incheiat, in ultimii 10 ani, 30 de protocoale, insa nici unul nu are legatura cu Directia Nationala Anticoruptie. Asta, in contextul in care liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, sambata, ca "a auzit" ca TVR a incheiat un protocol cu DNA, ceea ce "este foarte grav".