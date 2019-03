Sindrom Down: peste 75.000 de romani diagnosticati. Simptome, cauze si riscuri

Sindrom Down google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ziua Mondiala a Sindromului Down este marcata in fiecare an la 21 martie cu scopul de a constientiza problemele cu care se confrunta cei care sufera de acest sindrom. In Romania, Ziua mondiala a sindromului Down a fost marcata pentru prima data in 2012, cand au avut loc evenimente dedicate persoanelor diagnosticate cu sindromul Down, in 18 orase. Ultima statistica arata ca in Romania traiesc circa 75.000 de persoane cu Down, cat populatia unui oras. Iar numarul continua sa creasca. Cu toate acestea, specialistii din domeniu trag un semnal de alarma asupra faptului ca nu exista niciun demers oficial de a realiza o cercetare sociala exclusiv pe Sindrom Down in general sau Sindromul Down la copiii din Roma ...