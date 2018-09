Singura inregistrare cu Hitler vorbind despre Romania: „Pentru ca am avut intotdeauna o frica: ca Rusia va ataca in mod surprinzator Romania” – Audio

hitler 610x300 1

O inregistrare secreta cu Adolf Hitler purtand o discutie cu presedintele Finlandei, Carl Mannerheim, in anul 1942, scoate in evidenta pozitia pe care Hitler o avea fata de Romania.

Discutia a fost inregistrata in secret de inginerul de sunet finlandez Thor Damen, fara ca cineva din incapere sa fi stiut acest lucru. In inregistrare se poate observa ca vocea lui Hitler este cat se poate de calma, ceea ce a socat pe toata lumea, in contextul in care liderul german era cunoscut numai din discursurile sale vulcanice. Momentul surprinde o discutie intre cei doi, dupa ce s-a aflat ca Rusia a produs 35.000 de tancuri in primul an de razboi.

„Pentru ca am avut intotdeauna o frica: ca Rusia va ataca in mod surprinzator Romania in toamna tarzie. Pentru a ajunge in posesia surselor de petrol.Iar noi nu am fi fost gata pregatiti in toamna tarzie a lui 1940. Daca atunci Rusia ar fi ocupat sursele de petrol romanesti, pai atunci Germania ar fi fost pierduta! Cu 60 de divizii rusesti treaba s-ar fi facut.

Atunci noi nu aveam in Romania forte militare. Guvernul Romaniei ni s-a adresat abia mai tarziu, iar ceea ce aveau ei (armata romana, n. a.) ar fi fost ceva ridicol. Aia trebuiau doar sa ocupe sursele de petrol. Eu nu puteam sa mai incep un razboi in septembrie sau octombrie, pai asta ar fi fost imposibil. Nici mutarea armatei catre est nu o aveam inca pregatita.

A trebuit mai intai sa punem in ordine armele. Pentru ca in cele din urma am avut desigur si de suferit sacrificii in campania din vest. Ar fi fost imposibil sa pornim inaintea primaverii lui 1941. Iar daca rusul ar ar fi ocupat Romania in toamna 1940 si ar fi cucerit sursele de petrol atunci le-am fi pierdut pe acestea in anul 1941.

Noi avem marea productie germana, insa ceea ce inghite numai aviatia, ce inghit diviziile noastre de tancuri, sunt totusi cantitati monstruoase. Este un consum care depaseste toate imaginatiile. Fara contributia a cel putin 4 pana la 5 milioane de tone de petrol romanesc, nu am putea duce razboiul. De asta am fost foarte ingrijorat”, spunea Hitler.

Iata inregistrarea, referirile la Romania sunt de la minutul 7.45:

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.