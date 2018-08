Singurele doua universitați din Romania incluse in TOP 300 cele mai bune din lume

Ce se ascunde in spatele acuzatiei de tradare a lui de Liviu Dragnea la adresa lui Klaus Iohannis Ce influenta mai are liderul PSD? Ultima sa aparitie televizata a fost o incercare, o punere in scena pentru a-l prezenta pe Liviu Dragnea ca pe un politician care nu si-a pierdut puterea.

Vasilescu, avertisment pentru DNA: „S-a ajuns prea departe, vinovatii vor plati!” Lia Olguța Vasilescu îi acuză pe procurorii DNA de încălcarea „grosolană” a legii în instrumentarea dosarului său şi anu ...

Imagini uluitoare cu Mircea Badea in maiou și cu chitara nepoatei sale, la emisiunea de pe Antena3! Ce motiv a avut Mircea Badea a pierdut un pariu și a tebuit să-l onoreze. El făcuse prinsoare cu un lider de la PNL că Orban nu va mai fi președinte al partidului până la sfârșitul lunii iulie. Vedeta emisiunii de pe Antena 3 a apărut în platou îmbrăcat în maiou! Mircea Badea a explicat motivul: ”Am pierdut un […] The post Imagini uluitoare cu Mircea Badea în maiou și cu chitara nepoatei sale, la emisiunea de pe Antena3! Ce motiv a avut appeared first on Cancan.ro.

”Brazilianca” lui Nuțu Camataru s-a harjonit la plaja cu… Sentința a fost dură pentru Nuțu Cămătaru, pe 11 decembrie, anul trecut: cinci ani și jumătate de închisoare, pentru mai multe delicte. (Super oferte la accesorii gaming) Soția lui, ”Brazilianca”, este decisă însă să-l aștepte. Dar nu poate uita că are și ea o viață, pe care o mai înseninează, din când în când. La mare, […] The post ”Brazilianca” lui Nuțu Cămătaru s-a hârjonit la plajă cu… appeared first on Cancan.ro.

Presedinte ANSVSA: Numarul focarelor de pesta porcina africana a ajuns la 578 Numărul focarelor de pestă porcină africană a ajuns la 578 în 98 de localităţi din opt judeţe, a declarat, luni, pentru AGERPRES, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Geronimo Brănescu. "Avem 578 de focare de pestă porcină africană confi ...

Olguta Vasilescu: Este exclus sa se elimine salariul minim; masura nu exista in programul de guvernare Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, şi-a exprimat o părere personală, mai apropiată de mediul de afaceri, atunci când a vorbit de eliminarea salariului minim în sectorul privat, însă această măsură este exclusă, nefiind în programul de guvernare, a declarat luni, la Romania TV, ministrul Muncii ...

IMAGINI SENZAȚIONALE cu Mircea Badea: Cum s-a dus IMBRACAT la emisiune, dupa ce a pierdut un pariu cu un lider PNL - FOTO Mircea Badea a șocat, luni seara, în timpul emisiei Antena 3! Vedeta a apărut în platoul emisiunii pe care o prezintă îmbrăcat în maiou! Badea a explicat motivul ținutei sale: ”Am pierdut un pariu cu Vâlceanu (n.r. Dan Vâlceanu), de la PNL, și am zis că cine pierde cântă la balalaică (n.r. instrumen ...

Iohannis, un președinte-jucator: Surpriza pregatita pentru PSD-ALDE În REVISTA PRESEI de astăzi, stiripesurse.ro vă propune o analiză din cotidianul Adevărul pe tema unui subiect de maximă importanță în dezbaterea politică internă și care poate avea un rol hotărâtor în perspectiva alegerilor de anul viitor.Adevărul: /* (c)AdOce ...