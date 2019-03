Singurul lucru care mai lipsea in Romania! Stadion de 20 de milioane de euro in Slatina

Slatina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La Slatina, oras cu 70.000 de locuitori, strazi pline de gropi si echipa de fotbal in liga judeteana, primaria vrea stadion de 20 de milioane de euro. Darius Valcov, consilierul pentru probleme economice al premierului, a fost primar acolo doua mandate si nu a reusit performanta sa ridice o arena. Actualul edil PSD spera sa isi vada insa visul cu ochii. Ancheta la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina dupa ce 140 de radiografii au fost gasite in vestiarele a trei ortopezi In Slatina, Compania Nationala de Investitii, din subordinea Ministerului Dezvoltarii, a aprobat construirea unui stadion modern pe locul vechii arene „1 mai”, costul lucrarilor urmand a se ridica la 90 de milioane lei, aproximat ...