Singurul lucru ce te poate DISTRUGE, in funcție de zodia ta!

ShareTweet Fiecare persoana are slabiciunile sale. Ne place sa ne imaginam ca putem ramane mereu puternici, pozitivi si capabili sa luam cele mai bune decizii, dar din cand in cand cadem. BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Categoric, oamenii sunt indepartati de atitudinea ta incapatanata Berbecule, tu esti cunoscut ca fiind un semn zodiacal exceptional de incapatanat. Oamenii poate nu realizeaza din prima, dar tu ai o forta incredibila in a opune rezistenta si a dori sa fie doar ca tine. Este amuzant pentru ca desi pari o persoana spontana la suprafata, devii destul de neplacut daca cineva incearca sa te deturneze de la planurile pe care le ai. Uite cum stau lucrurile – incapatanarea ta te poate lovi rau de pamant la un moment dat in viata ta. Vei refuza sa cooperezi cu cineva ce iti poate da o mare oportunitate daca ai accepta sa mergi dupa regulile altuia o vreme. Sau vei intra intr-o cearta cu cineva care poate decide ca nu are de gand sa mai suporte aceasta atitudine a ta. Cand va veni acea zi in care vei realiza cati oameni ai pierdut in viata din cauza acestei incapatanari, te va durea – dar iti va fi greu sa te schimbi. TAUR (21 aprilie – 21 mai) Esti mult prea orientat spre propria persoana Taurule, ideea ca tu ai putea fi vreodata prea egoist si orientat pentru propria persoana rareori iti trece prin cap. Si tocmai de aceea acest fel de a fi al tau te poate distruge. Ai tendinta sa te uiti dupa propria persoana ca nimeni altcineva. Si de cele mai multe ori te ajuta sa eviti problemele, sa stai departe de relatii toxice si sa iti atingi obiectivele fara sa asculti pe cei ce se indoiesc de tine. Dar uneori, chiar se poate intoarce impotriva ta. Cand ai nevoie de cineva spre care sa te intorci, cine va fi acolo pentru tine, atat timp cat tu ai fost mereu prea ocupat si preocupat de propriile subiecte? Este bine pentru tine sa realizezi mai devreme decat mai tarziu ca a fi asa de orientat spre sine iti poate dauna vietii si succesului pe termen lung. GEMENI (22 mai – 21 iunie) Sa ai doua fete nu este deloc bine pentru tine Semnul zodiacal Gemeni este reprezentat de simbolul gemenilor, deci nici nu este de mirare ca au reputatia ca actioneaza cu doua fete. Natura duala a personalitatii Gemenilor inseamna ca nu mereu o fac intentionat, ei exprima pur si simplu in mod dramatic pareri diferite in functie de persoana cu care isi petrece timpul. Cand se intalnesc doua grupuri de prieteni ai unui Geaman, vor fi foarte uimiti sa vada ca prietenul lor este atat de diferit in celalalt grup decat il stiu ei si se vor simti chiar tradati. Cu toate acestea, nu aici e adevarata dualitate a lor. Gemenii sunt in stare ca ocazional sa isi injunghie pe la spate prietenii. Tu deja stii ca multa lume ezita sa aiba incredere in tine pentru ca te stiu ca iti place sa barfesti si ai tendinta sa te pui bine cu ambele parti dintr-un conflict, spunand fiecaruia ca esti de acord cu el desi nu este asa, doar ca sa pari ca esti de treaba. Multe din prieteniile tale se vor termina fix din acest motiv. RAC (22 iunie – 23 iulie) Ai mult prea multe nevoi ca sa functioneze Racule, tu deja stii ca esti dulce, sensibil si grijuliu, dar dincolo de toate acestea, tu ai un aspect al personalitatii tale in care esti exagerat de plin de nevoi. Si cateodata acest lucru ii fac pe ceilalti sa iti piarda mintile. Racule, vesnicele tale nevoi pot fi daunatoare pentru tine. Opreste-te si gandeste-te o secunda. Poti ajunge blocat intr-o relatie nesanatoasa pentru ca tu crezi cu tarie ca AI NEVOIE de acea persoana din viata ta fara de care esti nimic si nimeni. Poti continua sa cersesti atentie si aprobare de la un membru toxic de familie, de la un sef abuziv sau de la un profesor doar pentru ca tu crezi ca AI NEVOIE de validarea sa ca sa te simti valoros ca fiinta umana. Poti petrece timp cu prieteni total nepotriviti in loc sa petreci timp cu tine insuti doar pentru ca tu crezi ca AI NEVOIE de companie. La un moment dat nu este niciun dubiu ca aceste nevoi nefondate te pot bloca intr-o situatie foarte grava. LEU (24 iulie – 23 august) A fi arogant nu este cel mai bun look pentru tine Leule, tu deja stii ca increderea de sine poate aluneca usor spre aroganta. Iti este rusine de asta? Ei bine, chiar deloc. Tu o vezi ca pe o trasatura pozitiva, fiind un aspect al personalitatii tale ce iti permite sa domini orice incapere. Tu crezi ca balansarea intre incredere de sine si aroganta poate impresiona oamenii, si de multe ori chiar asa si este, dar doar pentru o scurta perioada de timp. Dar ce se intampla atunci cand aroganta te impiedica sa asculti de un sfat valoros ce ti-ar aduce beneficii, doar pentru ca tu crezi ca stii totul mai bine ca oricine altcineva? Ce se intampla cand ignori o avertizare de la cineva in favoarea parerii tale nefondate si sfarsesti in probleme mari? La un anumit punct din viata ta, aroganta va sta in calea de a asculta de intelepciunea cuiva si poti sfarsi rau din cauza asta. Acela va fi un moment valoros ca lectie de viata ca sa te trezesti. Continuarea Aici ShareTweet