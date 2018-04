Singurul supravietuitor al oribilului accident din Neamt: "Toti au murit? Toti? Toti?"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Singurul care a scapat cu viata din cumplitul accident de la Viisoara, Ionut Virlan a marturisit ca dormea in momentul cand s-a produs accidentul. Tanarul in varsta de 21 de ani, din Podoleni, a declarat in exclusivitate pentru Mesagerul de Neamt: ”Nu stiu ce s-o intamplat, m-am trezit in apa, s-a spart geamul din fata. Eram 10 in masina. Era si cumnatul meu, Gabitu Nistor, 25 de ani. El era la volan. Era si fratele meu, Stefan Marian Virlan, 26 de ani. Ne intorceam de la munca. Lucram ca zilieri, la plantat. De trei saptamani munceam, si la Alba-Iulia, si la Arad. Mai erau cu noi si baieti din partea Iasiului, nu stiu numele de familie, era Costelus, Denis, Andrei, unu de 19 ani, unu de 17 ani. Mai era un om, de 60 de an ...