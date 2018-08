Sinistru: Cadavrul unui barbat de circa 50 de ani, gasit in stare de putrefactie intre Luna si Luncani

Cadavru

Descoperire MACABRA intre Luna si Luncani. In urma cu 3 ore a fost gasit cadavrul unui barbat in varsta de aproximativ 50 de ani. Acesta era in stare de putrefactie, fiind victima unei posibile electrocutari. La fata locului s-a deplasat o ambulanta care a constatat decesul, arata site-ul refleqtmedia.ro

In urma cu 3 ore a fost gasit cadavrul unui barbat in varsta de aproximativ 50 de ani.

Acesta era in stare de putrefactie, fiind victima unei posibile electrocutari.

La fata locului s-a deplasat o ambulanta care a constatat decesul.

Trupul barbatului, peste care era cazut un ATV a fost dus la IML pentru necropsie si identificare.

