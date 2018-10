Sirenele de alarmare vor suna astazi la Constanta. Semnificatia semnalelor acustice

Europarlamentarul Teodor Stolojan susține că dezbaterile de astăzi din Parlamentul European reprezintă un semnal de alarmă la adresa guvernării. Stolojan s-a referit la întârzierea transpunerii directivei europene privind spălarea banilor, menționând că ar avea legătură cu firma Tel Drum, care are a ...

Un tribunal din Zagreb a respins acuzaţii de mărturie mincinoasă în ceea ce-l priveşte pe jucătorul Luka Modrici, într-un caz de corupţie, a anunţat, marţi, presa locală, citată de AFP. Modrici a fost inculpat în martie, fiind bănuit că a minţit în timpul procesului lui Zdravko Mamic, un personaj co ...

Nimic nu este mai gustos intr-o zi de toamna decat o portie de paste cu ton si hribi. Ador hribii, sunt ciupercile mele preferate, iar gustul lor ma intoarce in copilarie, cand ii culegeam din padurile bogate din Harghita, impreuna cu parintii mei. Pentru reteta de astazi va recoma ...

În 1998 Parcul IOR a fost transmis în administrarea Primăriei sectorului 3 de către CGMB prin Hotărârea nr. 95 din 05/28/1998 și de atunci a început asaltul trupelor de rechini imobiliari. Hotârărea era foarte clară, la art 2 se preciza "Schimbarea destinatiei terenului atrage de drept revenirea lui in administrarea Primariei municipiului Bucuresti".

Daca iese din Uniunea Europeana, Romania intra in faliment, afirma fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu pe pagina personala de Facebook.

