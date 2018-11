Siropul NATURAL care omoara toate infectiile si bacteriile din organismul tau

sirop

Chiar daca am scapat de iarna grea, trebuie sa luptam in continuare cu raceala si gripa. Pe masura ce vremea se incalzeste, corpul nostru devine tinta a numeroase infectii si bacterii, iar sistemului nostru imunitar ii este din ce in ce mai greu sa lupte cu ele.



Putem lupta impotriva bolilor, bacteriilor si a infectiilor cu ajutorul antibioticelor. Din nefericire, aceasta nu este cea mai buna solutie, deoarece antibioticele pot avea o multime de efecte secundare, iar in unele cazuri pot deveni ineficiente, deoarece nu pot lupta impotriva virusilor rezistenti la medicamente.



Cea mai buna optiune este, fara indoiala, consumul de remedii naturale, deoarece nu vor exista efecte secundare sau reactii adverse, totodata intarindu-ne sistemul imunitar si redandu-ne sanatatea.



In multe cazuri, remediile naturale au avut rezultate mult mai bune decat orice antibiotic sau alt medicament prescris.



Astazi vreau sa va aduc la cunostinta unul dintre aceste miracole naturale, care poate fi de 10 ori mai puternic decat antibioticele in cazul astmului, tusei persistente, infectii ale organelor respiratorii, bronsitei cronice si dificultati ale respiratiei.



Acest sirop contine 3 ingrediente pe care cu siguranta le aveti in gospodarie!



Ingrediente:



½ cana de miere organica

¼ cana de otet de mere organic

Cativa catei de usturoi

½ cana de apa



Cum se prepara:



Pentru inceput, zdrobeste sau feliaza usturoiul, apoi amesteca-l cu restul ingredientelor si depoziteaza tot amestecul intr-un borcan. Lasa-ln peste noapte pentru a se omogeniza. A doua zi de dimineata, strecoara siropul si depoziteaza-l intr-un loc racoros si intunecat.



Mod de utilizare:



Daca folosesti acest remediu pentru a-ti imbunatati sistemul imunitar, ar trebui sa iei cam 5 picaturi pe zi. Daca il folosesti pentru a trata o problema de sanatate ar trebui sa consumi o lingura din acest sirop la feicare doua ore pana cand simti imbunatatiri.



Beneficii pentru sanatate:



Mierea organica este o sursa bogata de vitamine, minerale si enzime si lupta eficient impotriva radicalilor liberi, actionand ca un antioxidant. Mai mult, ea are puternice proprietati anti-inflamatorii si antibacteriene, lucru care o face un ajutor de nadejde in cazul gripei, a recelii sau a durerilor in gat.



Otetul de mere contine, de asemenea, proprietati antibacteriene si antivirale, astfel incat intareste sistemul imunitar si ajuta in lupta impotriva virusilor si a bacteriilor. Otetul de mere este, de asemenea, bogat in minerale, enzime si bacterii care vor spori sanatatea intregului corp.



Usturoiul este un remediu popular, el fiind folosit de mii de ani in tratamentele bolilor respiratorii. Usturoiul are puternice proprietati antivirale si antibacteriene, astfel stimuland sistemul imunitar.



Mai mult decat atat, el poate preveni mutatiile virusilor, astfel incat ne ajuta si in lupta cu noii virusi aparuti in urma mutatiilor. Aceste proprietati importante se datoreaza alicinei, o componenta pe care o contine usturoiul, si care este de 10 ori mai puternica decat penicilina.



Datorita tuturor acestor calitati, usturoiul este pe buna dreptate un super-aliment. El este extrem de eficient in lupta impotriva inflamatiilor si a bacteriilor. Consumand usturoi, nu numai ca ne vom simti bine, dar ne vom spori si sanatatea, scrie andreiturcu.ro.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.