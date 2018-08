Sistemul de urgenta 112 va fi schimbat in totalitate! Care sunt modificarile cele mai importante

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Secretarul de stat Raed Arafat a explicat ca se demareaza o licitatie pentru schimbarea totala a actualului sistem 112, care este unul invechit. Arafat a explicat ca noul sistem ar putea fi functional pana in 2020, iar marea noutate fi posibilitatea de a identifica victimele pe baza coordonatelor GPS oferite de telefonul mobil. Astfel, accidente cum a fost cel in care un avion s-a prabusit in Apuseni nu vor mai fi posibile. ”Multe dintre aceste aspecte sunt introduse recent in sistemul 112. Sistemul ne va aduce un nou standard si noi facilitati. Majoritatea infrastucturii este achizitionata in 2004-2005 si exista riscul sa cada sistemul in anumite judete. Acum vin noi facilitati de software, putem include foarte multe faci ...