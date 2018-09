Sistemul RO-ALERT este cu adevarat functional? Romanii se plang ca sunt ''asaltati'' cu mesaje

s604x0 RO ALERT google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov a inceput de vineri testarea sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta RO-ALERT, in Capitala si in judetul Ilfov. Pentru a putea beneficia de sistemul RO-ALERT sunt mai multe setari ale aparatului, setari care pot fi gasite, in functie de telefonul mobil, accesand sectiunea “Configurare” din platforma www.ro-alert.ro. Sistemul RO-ALERT permite difuzarea de mesaje de tip Cell Broadcast pentru avertizarea si alarmarea populatiei in situatii de urgenta. Acesta este folosit in situatii majore, in care viata si sanatatea oamenilor sunt puse in pericol, cum ar fi fenomene meteo extreme, inundatii ...