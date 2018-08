Site-ul PSD a fost spart de hackeri! Ce mesaj au scris acestia pe prima pagina

site PSD google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sambata seara, site-ul PSD a fost spart si a aparut mesajul "Fara penali in functii publice". Citeste si: Rasturnarea imperiului Dragnea Site-ul PSD a fost spart de hackeri. Mesajul complet care putea fi citit la accesarea psd.ro era: "De ce Romania trebuie condusa de penali? Vrem o Romanie noua. Domnule Dragnea, va rugam sa nu va mai creeati legi dupa faptele comise #farapenali -- Semneaza si tu" Astazi site-ul psd.ro era inactiv, iar mesajul care aparea cand se incerca incarcarea paginii este "This site can’t be reached. www.psd.ro took too long to respond". Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...