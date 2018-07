Situația dosarelor facute unor magistrați de DNA, anchetata de Inspecția Judiciara

Inspecţia Judiciară a declanşat un amplu control tematic în cadrul căruia va verifica dosarele pe care Direcţia Naţională Anticorupţie la are în lucru şi care vizează judecători sau procurori. Măsura vine după ce adjunctul șefei DNA, Marius Iacob, a scris în proiectul de management pentru candidatura la conducerea instituției, că există aproximativ 300 de cauze în The post Situația dosarelor făcute unor magistrați de DNA, anchetată de Inspecția Judiciară appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.