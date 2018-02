Situația romanilor din Anglia dupa Brexit, discutata de Victor Ionescu

Cu ocazia unui eveniment organizat de Institutul Cultural Român din Londra, cu tema „Romanians in the UK: Post-Brexit Challenges, Opportunities & Next Steps”, subsecretarul de stat Victor Ionescu a fost prezent pentru a discuta situația românilor ce locuiesc pe teritoriul Marii Britanii. Mai exact, demnitarul a avut întrevederi atât cu oficialii guvernului britanic, cât și cu reprezentanții […]