Situație HALUCINANTA la un spital mare din Romania: omul cazut langa spital, IGNORAT de medicii de la UPU

Angajații UPU Târgu-Jiu sunt acuzați de o studentă că au refuzat să intervină la un pacient căzut chiar lângă spital, care nu reușea să se ridice. Studenta a intrat în spital și a cerut ajutor, dar i s-a spus să sune la 112. ”Cum să nu miști un deget când auzi așa ceva?”, a întrebat tânăra.

O anchetă a început la SJU Târgu-Jiu, după ce o tânără admisă recent la Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca a fost refuzată, miercuri, când a cerut ajutorul cadrelor medicale pentru salvarea unui bărbat care a căzut la pământ, în apropierea Unității de Primiri Urgențe.

Într-o postare pe o reţea de socializare, tânăra din Târgu-Jiu scrie că, miercuri, în timp ce se afla cu mama ei la cumpărături, a observat un bărbat căzut la pământ, în apropierea Unității de Primiri Urgențe din oraș.

”Miercuri, 15 august 2018, în jur de ora 18.00, ieșisem din casă pentru niște cumpărături, împreună cu mama. Traversam părculețul din fața spitalului de pe Tudor, UPU cum este știut, adică Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Gorj. Întins pe jos după gardul viu, cu fața în sus, un om pe la 50-60 de ani, cu părul alb-gri și ochii plânși. Ne-am apropiat de dânsul și am observat că era desculț, lovit la genunchi, bărbie, coate. Avea o plasă cu vinete și roșii, probabil venea din piață, geanta pe banca de lângă, ochelarii pe jos, un pantof într-o parte, altul nici nu știu. L-am întrebat cum îl cheamă și mi-a răspuns, așadar omul era conștient. Însă nu putea vorbi coerent. Avea sânge pe pantaloni și era foarte roșu la față. Nu știu dacă avea sau nu vreo coastă ruptă, dar zicea că îl doare foarte tare încât nu se putea ridica singur. Susținea că a fost bătut și, plângând, mi-a zis «domnișoară, du-mă acasă, te rog, du-mă acasă». Vă jur că mi s-a rupt sufletul. Se vedea clar că omul nu era bine, așa că i-am zis mamei să se ducă după ajutoare că stau eu cu omul. A mai venit lângă noi un domn între două vârste, internat peste drum, probabil fusese operat fiindcă se mișca foarte greu. Apoi, alte două femei, mamă și fiică. Dar tot așa de bine, alte 10 - 12 persoane au trecut nepăsătoare pe lângă noi”, a scris tânăra de 19 ani, pe Facebook.

Aceasta susține că a decis să meargă la UPU pentru a cere ajutor, însă a fost refuzată de cele trei asistente, iar un alt angajat al spitalului i-a cerut să plece din unitate.

”M-am dus direct la parter, la urgențe și m-am adresat unui domn, nu am idee ce post ocupă, căruia am încercat să-i explic ce se întampla, iar acesta m-a trimis într-o sală alăturată, unde erau trei doamne, posibil asistente medicale. Le-am spus repede cum stau lucrurile, în ideea de a câștiga timp, dar nici măcar nu s-au ridicat de pe scaune! Stăteau jos, spunându-mi calm, rece și dezinteresat că nu au ce să facă, că nu au voie să părăsească incinta spitalului și, dacă vreau să-l ajut, să-l aducem noi la ele. Le-am spus că nu se poate ridica, că nici noi nu-l putem ridica, că nu știm ce fel de traumatism are, dacă e sau nu voie să fie mișcat fără protecție și alte amănunte care să convingă că în joc e viața unui om. Fără rezultat! (…) Nu pot descrie tot ce am simțit atunci, de la disperare la furie. Adică, omul era rănit peste drum de spital, iar dânsele nici nu s-au sinchisit să se ridice de pe scaune? (…) După ce au văzut că m-am enervat, mi-au spus să sun la 112 ca să trimită ambulanța. Am crezut că nu aud bine, pe cuvânt! Am strigat: «Cum să sun la 112 când eu mă aflu deja în spital? Vă auziți?» Și, până să realizez ce se-ntâmpla, un angajat din spital era în spatele meu și mi-a făcut semn să ies din sală. Nu-mi mai amintesc bine fiecare secunda care a urmat, știu doar că am ajuns afară și ca n-am ieșit chiar de bunăvoie. (…) Așadar, am traversat strada și m-am întors la om. Mama a sunat la 112. Nu exagerez: cel puțin 5-6 minute au ținut-o la telefon să o întrebe o mie de lucruri, în loc să ceară adresa și să vină direct acolo. Apoi au urmat alte 10-15 minute de așteptare, căci atât i-a luat ambulanței să vină. (…) Era epileptic și făcuse o criză, poate fusese și bătut. Dar acesta a fost un sfârșit bun pentru așa o situație. Dacă ar fi fost altceva și altfel? Un infarct miocardic, orice mai grav? Cum să nu miști un deget când auzi așa ceva? (…) Halal sistem! Și ne mai întrebăm de ce medicii tineri, entuziaști, aleg alte țări ca să-și facă datoria. Întreb și eu, dacă legea din România apreciază ca jurământul lui Hipocrate e valabil doar în incinta spitalelor, mobilizarea spontană a cadrelor medicale aflate la serviciu în spitalele de lângă Colectiv, în octombrie 2015, a fost... ilegală? Asistentele care au coborât din spitale și au acordat primul ajutor răniților trebuiau sancționate? Sau luate drept exemplu pentru devotamentul dezinteresat în sprijinul umanității, conform scopului meseriei de medic?”, a mai scris tânăra.