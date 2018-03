Situatia poate deveni dramatica! Aceasta boala va face ravagii in curand! "In doi sau trei ani, daca nu va fi o descoperire senzationala, ne vom uita la pacienti si nu vom avea cum sa-i ajutam"

Emisiune BZI LIVE 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Editie extraordinara a emisiunii BZI LIVE • Aceasta este boala care va ucide, fara mila, in viitor • Care este situatia in judetul Iasi si cu ce probleme se confrunta medicii Spitalului de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" din Iasi • Cazuri grave din toata zona Moldovei ajung aici in fiecare zi Prezent in studioul BZI LIVE, dr. Mihnea Hurmuzache, director medical al Spitalului de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" din Iasi a discutat despre cele mai importante probleme cu care se confrunta unitatea medicala si despre bolile care fac ravagii in aceasta perioada a anului. Totodat, acesta a vorbit despre infrasctrutura spitalului si despre proiec ...