Situatia pregatirii unitatilor de invatamant din judetul Iasi pentru anul scolar 2018-2019

ISJ IASI google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In a doua jumatate a lunii august a fost programata o inspectie tematica prin care s-a urmarit verificarea aspectelor legate de stadiul pregatirii unitatilor de invatamant din judetul Iasi pentru inceperea anului scolar 2018-2019. Inspectia a vizat verificarea starii cladirilor, a spatiilor de scolarizare si a terenului aferent scolii, desfasurarea demersurilor necesare pentru functionarea, in bune conditii, a spatiilor destinate grupelor de prescolari si clasei pregatitoare, obtinerea autorizatiei sanitare de functionare, analiza relatiei cu autoritatile locale, precum si identificarea situatiilor/problemelor deosebite care ar putea impiedica inceperea, in bune conditii, a anului scolar 2018 - 2019. Astfel, ...