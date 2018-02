Situatie alarmanta in Romania! Medicii au intrat in stare de alerta!

Spital google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Situatie alarmanta in Romania! S-au inregistrat zeci de decese si medicii au intrat in stare de alerta! Spitalele sunt sufocate de pacienti care vin cu forme din cele mai grave ale bolii, iar medicii strag un semnal de alarma! Duminica, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat ca s-a confirmat un nou deces provocat de gripa, la o femeie de 77 de ani in cazul careia a fost confirmat virusul gripal B. Femeia avea si alte afectiuni si nu era vaccinata antigripal. Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 54. Numarul cazurilor confirmate de gripa de la inceputul iernii a ajuns la aproape 800, la nivel national. De asemenea, in ultima saptamana au fost ...