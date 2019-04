Situatie alarmanta la nivel mondial! O infectie misterioasa si tacuta se raspandeste rapid

Candida Auris google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Infectia cu o ciuperca rara, numita de cercetatori Candida Auris, a fost pentru prima data identificata de doctorii japonezi in 2009, in urechea unui pacient, si de atunci a dus la inchiderea multor spitale din intreaga lume si la multe decese. Candida auris, o ciuperca, este germenul care se raspandeste la nivel global si reprezinta o amenintare grava la adresa sanatatii publice deoarece ciuperca opune rezistenta la medicamente, relateaza publicatia New York Times. Potrivit studiilor, sase din zece persoane infectate cu aceasta superciuperca isi pierd viata, desi medicii nu au putut sa demostreze fara nicio urma de indoiala ca aceasta ciuperca cauzeaza direct moartea unor pacienti. In ultimii cinci a ...