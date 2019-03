Situatie critica la Inspectoratul Scolar Timis dupa ce primarul Robu a taiat cablurile de internet: Am pierdut legaturile securizate cu Ministerul Educatiei si cu scolile

Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Timis este una dintre institutiile aflate in centrul orasului Timisoara care au ramas fara internet, dupa ce luni seara chiar primarul Nicolae Robu a urcat intr-o nacela si a taiat cablurile aeriene. ISJ nu are acces la internet in conditiile in care se desfasoara simularea Bacalaureatului si inscrieri in clasa pregatitoare.