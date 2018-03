Situatie dramatica la Iasi! Inca doi pacienti au murit din cauza gripei! Numarul mortilor a crescut la 12

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Situatie dramatica in Iasi! In doar cateva zile inca doi pacienti au murit. Numarul victimelor a crescut la 12. Ambii barbati au fost diagnosticati cu gripa de tip AH1N1 si erau internati la Spitalul de Boli Infectioase Iasi. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a evita aceasta tragedie. Primul barbat a murit pe data de 27 februarie, in schim cel de-al doilea a pierdut ieri lupta cu gripa. Ambii barbati aveau in jur de 67 de ani. CITESTE SI: Situatie alarmanta in Romania! Medicii au intrat in stare de alerta! Situatie alarmanta in Romania! S-au inregistrat zeci de decese si medicii au intrat in stare de alerta! Spitalele sunt sufocate de pacienti care vin cu forme din cele mai grave ale bolii, iar ...