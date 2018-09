Situatie dramatica la Ploiesti! Liftul care transporta mamele catre bebelusi a cazut in gol

Lift google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liftul care transporta mamele catre salonul unde se aflau bebelusii lor, la maternitatea din Ploiesti, a cazut in gol. In afara de liftiera care este teafara in urma incidentului, in lift se aflau si femei lauze care mergeau sa isi alapteze copiii. Directorul maternitatii Ploiesti, Calin Boieru, a declarat ca niciuna dintre paciente nu a fost ranita. Vezi si: Accident cumplit intr-un bloc din Iasi. Tanarul a fost transportat in stare critica la spital „Liftul nostru, care e cu insotitor, a avut un incident minor. Nu s-a oprit unde trebuia. Nu au fost incidente. S-au speriat lehuzele, dar nu a fost nevoie de un transfer la alt spital. Medical, au ramas in spital, fiind lehuze”, a declarat Boer ...