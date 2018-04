Situatie fara precedent in sanatate: Majoritatea angajatilor din spitalele iesene nu isi vor ridica salariile. Protest de amploare la prefectura

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Reducerea salariilor cu sume cuprinse intre 400 si 1.300 lei i-a determinat pe angajatii din spitale sa ia masuri drastice • Activitatea medicala se poate intrerupe oricand in spitalele din Iasi • Ce spun liderii angajatilor din sistemul sanitar Scandalul salariilor din sanatate este departe de a se finaliza. Dupa acordarea discriminatorie a cresterilor salariale de la 1 martie 2018, plafonarea sporurilor la nivelul de 30% pe ordonatorul principal de credite, transferul contributiilor sociale in sarcina angajatului, majoritatea angajatilor din sistemul sanitar au decis sa protesteze. De asemenea, in semn de protest, foarte multi angajati nu isi vor ridica salariile dupa ce, conform noilor calcule, vor primi ma ...