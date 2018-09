Situatie incredibila la Focsani! Judecatoarea a carei fiica promova LGBTQ a fost desemnata presedinte BEJ

referendum 2018 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mariana Gradinescu, judecatoarea din Focsani a carei fiica s-a numarat printre organizatoarele evenimentului din 24 februarie a. c., a fost desemnata astazi presedinte al BEJ pentru referendum. Gradinescu chiar a participat la evenimentul cu transexualul Patrick Braila, cel care i-a indemnat pe elevii prezenti sa-si imagineze ca el sau altii pot fi orice, numai baiat sau fata nu. In contextul in care Mariana Gradinescu a participat la acel eveniment, a avut fiica printre organizatori, iar comentariile acestea au fost extrem de jignitoare la adresa celor care au contestat evenimentul, ar fi fost de asteptat ca judecatoarea in cauza sa se abtina de la a participa la tragerea la sorti desfasurata astazi ...