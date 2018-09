Situatie ingrijoratoare! Cinci decese din cauza virusului West Nile, in ultima saptamana

West Nile google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Peste 20 de noi cazuri de meningita si meningo-encefalita cu virus West Nile, transmis prin intepatura de tantar, au fost confirmate in ultima saptamana, cele mai multefiind inregistrate in Capitala. De asemenea, din cauza infectiei cu virusul West Nile cinci oameni au murit in ultima saptamana, numarul deceselor ajungand la 30, de la inceputul lunii mai si pana acum. Conform datelor furnizate Ministerului Sanatatii de catre Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, de la inceputul lunii mai si pana in prezent au fost inregistrate 237 cazuri de meningite si meningo-encefalite cauzate de infectia cu virus West Nile, fiind inregistrate 30 decese la pacienti cu co-morbiditati. Vezi ...