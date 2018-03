Situatie revoltatoare! O mama si-a vandut  copii pentru 20 de mii de euro! Fetele au ajuns in mana traficantilor de carne vie 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O romanca stabilita in Spania este acuzata ca si-a vandut surorile minore pentru 20.000 de euro, acestea fiind ulterior eliberate de politistii la finalul lunii trecute. Cele doua minore, de 16 si 17 ani, au fost gasite in Valladolid si Zamora. Ele fusesera cumparate cu 10.000 de euro fiecare de doua clanuri de romi din Romania, relateaza 20minutos.es. Sora lor, Mariana, a declarat ca lucrurile s-au petrecut conform traditiilor din Romania, si neaga ca a primit sumele de bani mentionate de investigatie, admitand ca au fost doar ”niste bani”, pentru ca surorile sale erau virgine. Cele doua adolescente au nimerit cumva din lac in put, refugiindu-se la sora lor mai mare, stabilita in Spania, dupa ce au fugit din casa p ...