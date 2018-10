Sloane Stephens - Elina Svitolina, in finala Turneului Campioanelor

Sloane Stephens google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sloane Stephens, locul 6 WTA, s-a calificat in finala Turneului Campioanelor de la Singapore. Jucatoarea americanca a invins-o in semifinale pe jucatoarea ceha Karolina Pliskova, numarul 8 mondial, scor 0-6, 6-4, 6-1. In finala de duminica, la Turneul Campioanelor, Sloane Stephens o va intalni pe ucraineanca Elina Svitolina. Elina Svitolina, locul 7 WTA, s-a calificat, sambata, pentru prima data in finala Turneului Campioanelor, turneu la care se afla la a doua participare. Jucatoarea din Ucraina Elina Svitolina a invins-o in semifinale pe olandeza Kiki Bertens, locul 9 WTA, scor 7-5, 6-7 (5), 6-4. Sloane Stephens si Elina Svitolina s-au mai intalnit de trei pana acum, ultima data la turneul d ...