Smartwatch-uri in tendințe

Ultima găselniță în materie de tehnologie sunt smartwatch-urile. Acestea sunt un accesoriu foarte util și pe lângă setările de bază – oră și dată, ești tot timpul informat, poți naviga pe internet printr-o simplă comandă vocală, să urmărești parcursul exercițiilor tale fizice sau să plătești la supermarket fără a fi nevoit să mai scoți portofelul. […]

The post Smartwatch-uri în tendințe appeared first on Cancan.ro.