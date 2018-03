Smecherie pe vampirie cu Vlad

Mijlocul lunii februarie a consemnat aparitia in peisajul jocurilor de noroc online din Romania a unui nou cazino. Vlad Cazino este o platforma care face parte din Kindred Group, unul dintre cei mai importanti operatori mondiali de jocuri de noroc. Acesta furnizeaza, prin cele 13 branduri detinute in domeniu, diverse forme de divertisment, intr-un mediu sigur si atractiv, pentru peste 20 de milioane de consumatori de pe doua continente: Europa si Australia.

In Romania Kindred Group detine brandul Unibet, cel mai apreciat nume in domeniul pariurilor sportive. Vlad Cazino beneficiaza de o platforma similara cu a Unibet. Diferenta este data de faptul ca aventurile in acest cazinou sunt prezentate de Vlad, un vampir care a decis sa faca reconversie profesionala si sa-si deschida un cazinou.

Parte a strategiei Kindred de a se extinde prin branduri cu specific local care sa-i permita sa-si adapteze cu usurinta produsele si serviciile, Vlad Cazino se adreseaza exclusiv jucatorilor de cazinou din Romania. Aceasta platforma pune la dispozitia clientilor peste 150 de sloturi video, jocuri de masa (ruleta si blackjack) si bingo. In sectiunea de Cazino Live putem opta pentru una din cele 3 mese de ruleta live sau pentru una din cele 14 mese de blacjack.

In perspectiva, cazinoul va incerca sa faca din obiceiurile, traditiile si umorul romanesc un mediu cat mai familiar in care clientul roman sa se distreze. In sprijinul jucatorilor, platforma pune la dispozitia acestora un sistem de selectare a sloturilor in functie de numarul de linii platite.

Platforma Vlad Cazino poate fi accesata atat de pe desktop cat si de pe dispozitive mobile. Fiind construit avand la baza experienta Unibet, noul cazino pune la dispozitia clientilor metode variate, sigure si rapide pentru depunere. Retragerile se fac cu usurinta, daca s-a efectuat verificarea contului, prin card de credit/debit sau transfer bancar. Serviciul clienti este unul eficient si disponibil in orice moment al zilei , in limba romana sau engleza.

Este evident ca atunci cand beneficiezi de expertiza Kindred in acest domeniu, cand platforma promite cele mai bune jocuri, pe o platforma sigura si rapida, cu un pronuntat accent local, experienta nu poate fi decat una placuta si relaxanta.