Smecherii unor laboratoare medicale din Iasi au dat de belea. Cum furau sume uriase de bani din bugetul statului. Autoritatile au intrat pe fir

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Pe parcursul unui an de zile au fost aplicate sanctiuni usturatoare • Acesti furnizori de servicii medicale incalca toate normele si au fost aspru sanctionati • Sumele imputate depasesc cateva sute de mii de lei • Totodata, unii furnizori s-au ales cu rezilierea contractelor cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate • Aceste abateri nu pot fi trecute cu vederea • Pacientii sunt sfatuiti sa ocoleasca aceste locuri, pentru ca risca si ei sa fie sanctionati din cauza ilegalitatilor care se comit • Numarul controalelor efectuate este din ce in ce mai mare, iar amenzile care se aplica ating, de o perioada de timp, sume uriase • Cum reusesc acesti furnizori sa obtina contracte uriase in mod ile ...