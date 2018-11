Smiley a dat in judecata Politia Locala București, iar ceea ce a urmat e incredibil!

Romania, o țara cu instituții prabușite Instituțiile statului se prăbușesc. Încrederea în ele scade de la lună la lună. Pe zi ce trece, vedem războaie între ins ...

Gabriela Cristea, mesaj in noapte: ”Ma trezesc, ma uit la ceas, chioara așa, la telefon, vad 26 de …” Gabriela Cristea își sărbătorește ziua de nume, astfel că a ajuns numai un zâmbet la emisiunea pe care o moderează, ”Te iubesc de nu te vezi”. Dar era la un pas să întârzie. A explicat motivul: nu mai puțin de 26 de mesaje, dar când au fost ele trimise!!! „Era să întârzii, era să nu […] The post Gabriela Cristea, mesaj în noapte: ”Mă trezesc, mă uit la ceas, chioară așa, la telefon, văd 26 de …” appeared first on Cancan.ro.

Asociatia pentru pensii private: pana in prezent clienții au primit peste 322 milioane de lei Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) a anunţat joi că fondurile private de pensii au plătit ...

Oana Matache, sora Deliei, traiește periculos: ”Incropeli ca astea ne pot costa viața bebelușilor noștri…” Oana Matache, sora Deliei, trăiește periculos. Este însărcinată în cinci luni, numai că – lăsând la o parte problemele pe care le cunoaște orice femeie care a fost, măcar o dată, gravidă, ea trebuie să facă față cu brio și unei alte situații extrem de neplăcute. Este obligată de împrejurări să meargă cu taxiul, iar […] The post Oana Matache, sora Deliei, trăiește periculos: ”Încropeli ca astea ne pot costa viața bebelușilor noștri…” appeared first on Cancan.ro.

Și-a taiat capul cu drujba, dar… Cum a reacționat tanarul in acel moment Norocos se poate numi bărbatul de 39 de ani din județul Vaslui, care a suferit un accident când tăia lemne. Drujba a ricoșat de un ciot și i-a sărit în față. El a avut prezență de spirit și s-a ferit instantaneu, astfel că lovitura nu a fost fatală. S-a ales cu răni și a ajuns […] The post Și-a tăiat capul cu drujba, dar… Cum a reacționat tânărul în acel moment appeared first on Cancan.ro.

Rezidențiat 2018: 8.420 de candidati inscriși pentru 4.987 de locuri. Examenul se desfașoara pe 18 noiembrie Rezidențiat 2018 – 8.420 de candidaţi s-au înscris pentru cele 4.987 de locuri scoase la concurs (4.357 de locuri pentru domeniul medicină, 405 pentru medicină dentară și 225 pentru farmacie), la nivel naţional, pentru Concursul de admitere în rezidențiat care are loc, pe 18 noiembrie, în 6 centre din țară – Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, […] The post Rezidențiat 2018: 8.420 de candidaţi înscriși pentru 4.987 de locuri. Examenul se desfășoară pe 18 noiembrie appeared first on Cancan.ro.

FC Voluntari a anuntat ca noul antrenor al echipei este italianul Cristiano Bergodi FC Voluntari a anunţat, joi, pe site-ul oficial, că noul antrenor al echipei din Liga I este italianul Cristiano Bergodi, informează News.ro.Bergodi a semnat un contract valabil până la finalul acestui sezon. /* (c)AdOcean 2003-2017, SomaSocial_ro.stiripesurse.r ...

ULTIMA ORA: Cristian Borcea a ajuns la DIICOT la ceas de seara Omul de afaceri Cristian Borcea a ajuns joi seara la DIICOT, după ora 18.30, anunţă Antena 3. Potrivit sursei citate, Borcea a mers la DNA pentru a face dovada plăţii cauţiunii de 2 milioane de lei în dosarul în care este acuzat de de evaziune fiscală şi spălare de bani.DIICOT a stabilit vinerea tre ...

"Oglinzile tacerii"– expozitie personala Manuell Manastireanu, la Palatul Culturii Iasi Muzeul de Arta din Cadrul Complexului Muzeal National „Moldova” Iasi organizeaza in perioada 8 – 30 no...