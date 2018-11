Smiley are o casa de vis! Vezi cum arata vila de 300.000 de euro

Considerate fenomene paranormale, intamplarile despre fantome ridica numeroase semne de intrebare. Unii oameni cred ca exista posibilitatea ca spiritele sa stea in preajma noastra, in timp ce altele considera ca este vorba doar despre povesti menite sa inspaimante lumea. Tu crezi ca exista fantome? Citește mai departe...

Războiul dintre Daniel Ghiță și fosta lui iubită, Gabriela Sterea, cu care are un copil, pare fără sfârșit! (Angajează-te și câștiga 10.000$ lunar!) Cei doi se judecă de mai bine de cinci ani, iar acum au un nou termen, pe 7 ianuarie 2019. Este vorba despre custodia băiatului. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, vă prezintă ultimele […] The post Au ajuns în instanță! ”Împăratul K1” Daniel Ghiță, în război cu… fosta iubită appeared first on Cancan.ro.