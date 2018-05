Smiley face prima confesiune completa de la lansarea celui mai recent album, Confesiune. Artistul va urca pe scena de la Arenele Romane, pe 2 iunie.

„De unde vii la ora asta?” ii va intreba Smiley pe cei peste 4000 de oameni care vor umple pana la refuz Arenele Romane. Pe 2 iunie, artistul da startul confesiunii lui muzicale care va aduna piese de pe albumul Confesiune, lansat la sfarsitul anului trecut, dar si hit-uri precum „Acasa”, „Oarecare” sau „In lipsa mea”.

„M-am gandit un an de zile la aceasta confesiune de pe 2 iunie. De fiecare data cand lansam o piesa noua, imi imaginam cum va arata momentul din concert in care o voi canta live. Adevarul din muzica mea inseamna experiente si trairi personale, toate traduse in piesele de pe album, de la cum sunt eu vazut – „Domnu’ Smiley”, pana la cea mai sincera si intima traire, cea dedicata parintilor, din piesa care da si numele albumului, Confesiune. Sunt emotionat in fiecare an pentru ca de fiecare data traiesc parca alte emotii. Va astept ca si cand!’, spune Smiley.

Smiley a lansat anul trecut proiectul #Smiley10, un maraton de lansari lunare de piese cu videoclip, toate regasindu-se acum pe albumul Confesiune. Penultima piesa lansata anul trecut, Vals, ocupa prima pozitie in topurile radio ca numar de difuzari in ultimele 14 saptamani. Si „De unde vii la ora asta?” a facut inconjurul radiourilor, cu peste 5000 de difuzari in 2017 si 52 milioane de vizualizari pe YouTube.

