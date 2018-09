Smiley lanseaza videoclipul piesei “Aprinde scanteia” și face marturisiri: ”Va merge mai departe“

Smiley a lansat videoclipul piesei “Aprinde scanteia”, prima piesă a artistului în 2018, o mărturie personală despre viața și libertatea de a fi. Artistul profită de această oportunitate, a piesei și își exprimă sincer gândurile, ideile și sentimentele. “Cu totii avem nevoie de incurajari, in conditiile in care totul in jurul nostru pare construit dupa […]

