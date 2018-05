SMURD Iasi implineste 13 ani de activitate

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miercuri, 2 mai 2018, Serviciul Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare (SMURD) Iasi sarbatoreste implinirea a 13 ani de activitate, de la prima misiune SMURD in Iasi si primul zbor al elicopterului. "Sarbatorim prin munca alaturi de toate generatiile de SMURD-isti aflati acum in Iasi si in Europa", este mesajul serviciului de urgente din cadrul MAI. In luna septembrie 2007 a avut loc inaugurarea echipajelor de prim-ajutor de tip SMURD din judetul Iasi. In acest an SMURD Iasi a primit inca sase ambulante care au fost distribuite anumitor echipaje SMURD din judet (Harlau, Sipote, Raducaneni, Targu Frumos). Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...