SN Nuclearelectrica SA si NuScale semneaza un Memorandum de Intelegere pentru a explora tehnologia SMR pentru Romania

SN Nucclearelectrica SA (“SNN”) anunta ca a semnat un Memorandum de Intelegere cu NuScale Power in vederea realizarii unui schimb de informatii tehnice si economice cu privirela tehnologia nucleara inovatoare dezvoltata de NuScale. Scopul acestui MoU este evaluarea dezvoltarii, autorizarii si constructiei reactoarelor modulare mici (SMR) ca o potentiala solutie pe termen lung pentru Romania. Acest acord reprezinta un semnal al interesului Romaniei pentru tehnologiile nucleare inovatoare, de noua generatie, care intr-un viitor vor completa si ulterior inlocui actualele generatii de reactoare nucleare.“Cu multi ani de experienta in industria nucleara, SNN intelege necesitatile energetice specifice ale Romaniei” spune John Hopkins, Presedinte si Director General al NuScale. “NuScale asteapta cu nerabdare sa prezinte o tehnologie nucleara sigura, scalabila si fiabila si sa colaboreze cu SNN pentru a determina ce rol poate juca tehnologia NuScale in viitorul energetic al Romaniei”.Energia nucleara furnizeaza 20% din consumul intern in Romania, iar SNN este singurul operator al unei centrale nucleare in Romania.“Departamentul pentru Energie aplauda acest acord important in vederea evaluarii modului in care tehnologia reactoarelor mici modulare ar putea fi utilizata in Romania”, a spus Secretarul SUA pentru Energie, Rick Perry. “Departamentul pentru Energie a sprijinit multe noi abordari de producere de energie electrica, inclusiv aceasta tehnologie inovatoare. Suntem entuziasti in ceea ce priveste posibilitatile viitoare si faptul ca suntem implicati in dezvoltarea unei tehnologii nucleare de ultima generatie”.“Ca singur producator de energie nucleara in Romania, vedem un potential crescut in tehnologia SMR datorita energiei produse curate, sigure si accesibile ca pret “ a spus Cosmin Ghita, Directorul General al Nuclearelectrica. “Ne dorim sa cooperam cu NuScale pentru a vedea modul in care tehnologia lor inovatoare poate aduce beneficii consumatorilor si necesitatilor energetice ale Romaniei”.Tehnologia SMR a NuScale este prima si singura la nivel global supusa unei evaluari de certificare a proiectului de catre Comisia Nucleara de Reglementare (NRC) din Statele Unite. Evaluarea proiectului realizata de NRC este stabilita a fi finalizata in septembrie 2020. NuScale a semnat de asemenea Memorandumuri de Intelegere pentru evaluarea tehnologiei SMR cu Iordania si Canada.