Snoop Dogg lanseaza o car.te de gatit si promite ca retetele nu vor contine cannabis

Rapperul Snoop Dogg va lansa in luna octombrie a acestui an o colectie de retete gastronomice. Cartea va include 50 de retete din „colectia personala" a artistului, printre care si retete sofisticate cu pui, homar, dar si gustari mai usor de preparat, precum napolitane cu gin si suc de fructe, precizeaza editura Chronicle Books. Reprezentantii editurii au mai precizat ca volumul va purta numele "From Crook to Cook" (n.r. "De la gainar la Bucatar") si au adaugat ca potentialii cumparatori pot sa o foloseasca linistiti pentru ca printre ingredientele retetelor lui Snoop nu se numara si cannabis-ul. Rapperul american nu e la prima lui lansare de carte. Snoop, renu ...